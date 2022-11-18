أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن رئيسه منذ عام 2016 السويسري جاني إنفانتينو سيكون المرشح الوحيد في مارس المقبل لولاية ثالثة تواليا.



وقال فيفا في بيان قبل أيام على انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر (بين 20 الجاري و18 ديسمبر المقبل): «لم يتم تقديم أي ترشيح آخر من قبل الاتحادات الأعضاء في فيفا قبل المؤتمر الانتخابي المقرر في كيغالي 16 مارس 2023».



وكان تجديد ولاية إنفانتينو متوقعا، كون النظام الانتخابي لفيفا الذي يعتمد على صوت لكل اتحاد منضو تحت لوائه سمح لرئيسيه السابقين بالبقاء في الرئاسة لولايات متتالية من خلال ضمان دعم غالبية المصوتين: البرازيلي جواو هافيلانغ الذي تسلم المهمة من 1974 إلى 1998، والسويسري جوزيف بلاتر من 1998 إلى 2015.

وكان إنفانتينو الذي انتخب للمرة الأولى في عام 2016 ووعد «استعادة صورة فيفا»، وكان وقتها غارقا في فضيحة فساد عالمية، قد أعلن ترشحه لولاية ثالثة رسميا في 31 مارس الماضي في الدوحة، دون أن يتقدم أي مرشح لمنافسته منذ ذلك الحين.



ويشدد إنفانتينو على الزيادة المستمرة في إيرادات فيفا والتي تتوقع رقم مبيعات قياسيا قدره 7 مليارات دولار (6.3 مليار يورو) خلال ولايته الثانية التي تنتهي في عام 2022.