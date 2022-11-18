لا مانع



الأخت أم وضاح تقول في سؤالها: ما حكم الدين في المرأة عندما تكون جنبا وتحمل ابنها الصغير وترضعه؟



٭ ليس على المرأة شيء إذا حملت ابنها الصغير وهي جنب وأرضعته، إذ لا نص في القرآن أو السنة ينهى عن ذلك.



الزواج من بنت الزنا



الأخ (ب.خ.هـ) يقول في سؤاله: هل يجوز للرجل المسلم ان يتزوج من بنت الزنا التي لا ذنب لها؟



٭ نعم، لا مانع من زواجها لأنها لا ذنب لها، ولم ترد بنت الزنا من ضمن المحرمات تحريما مؤبدا أو المحرمات تحريما مؤقتا، بل ان عدم الزواج بها قد يكون مدعاة لانحرافها لا سمح الله.



طلاء الأظافر



الأخــت هدى محمد تقــول في سـؤالها: هل صبغ الأظافر أو الحنـاء يبطلان الوضوء؟



٭ صبغ الأظافر يعتبر حائلا بين البشرة والماء لأنه شمعي فيبطل الوضوء، أما الحناء فلا تبطل لأنها لا تعتبر حائلا بين البشرة والماء.



الموظف الفقير



هل يجوز اعطاء الزكاة لمن يأخذ مرتبا من الدولة او معونة منها؟



٭ نعم، يجوز لمن يأخذ راتبا من الدولة او معونة منها ان يعطى الزكاة إذا كان ينطبق عليه لفظ الفقير او المسكين، ويتحقق ذلك بعدم كفاية الراتب او المعونة له او لعياله لقضاء حاجاتهم المعيشية. وكذلك تجب الزكاة على من يأخذ راتبا من الدولة او معونة منها إذا بلغ عنده نصاب الزكاة الزائد عن حاجته وحاجة عياله ومضى عليه حول كامل.