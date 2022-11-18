ذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن قوات الأمن التركية اعتقلت مشتبها به مطلوبا لصلته بالتفجير الدامي الذي وقع في اسطنبول خلال عملية داخل منطقة تسيطر عليها تركيا شمال غرب سورية، فيما مثل مشتبه بهم آخرون اعتقلوا بعد التفجير أمام مسؤولي المحكمة لمواجهة اتهامات محتملة أو الإفراج عنهم.



وذكرت وكالة «الأناضول» أن الشرطة التركية اعتقلت المشتبه به، الذي عرف باسمه الحركي «حسام»، في ساعة متأخرة من مساء امس الأول بمدينة أعزاز السورية، وتم نقله إلى اسطنبول للاستجواب، وبذلك يرتفع عدد المشتبه بهم المحتجزين على صلة بالتفجير إلى 51 شخصا.