حكمت محكمة هولندية غيابيا أمس على ثلاثة رجال بالسجن المؤبد بتهمة إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية في رحلتها رقم «ام اتش 17» فوق أوكرانيا في 2014 وسط تصاعد التوتر بشأن الغزو الروسي. وقال رئيس المحكمة هندريك ستينهاويس إن «المحكمة تفرض عقوبة السجن مدى الحياة» على الروسيين إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي والأوكراني ليونيد خارتشينكو الذين أدينوا بالقتل ولعبوا دورا في تدمير الطائرة. وبقي المتهمون الأربعة أحرارا، ورفضوا حضور المحاكمة التي استمرت عامين ونصف العام في هولندا وجرت بعد تحقيق دولي. ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جانبه بهذا «القرار المهم». وقال إن «معاقبة كل الفظائع الروسية - أمس واليوم - ستكون حتمية».



يذكر ان جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة البوينغ 777 البالغ عددهم 298 شخصا عندما أصابها فوق شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، صاروخ قدمته روسيا كما يقول المدعون. وحضرت عائلات الضحايا من جميع أنحاء العالم، إلى المحكمة التي عقدت جلساتها تحت حراسة مشددة قرب مطار سخيبول، بالقرب من الموقع الذي أقلعت منه الطائرة في 17 يوليو 2014، واستمعت إلى حكم اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة. وبعد ثماني سنوات على الكارثة، أصبحت المنطقة التي تحطمت فيها طائرة «ام اتش 17» واحدة من ساحات القتال الرئيسية في الحرب الروسية المستمرة منذ تسعة أشهر في أوكرانيا.