أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حقه في إطار بنود العقد مع الجانب الكوستاريكي، بعد تخلفه عن الحضور إلى البصرة لخوض المباراة الودية مع «أسود الرافدين».



وقال الاتحاد العراقي في بيان رسمي: «التزمنا بجميع بنود العقد المبرم مع الجانب الكوستاريكي بما في ذلك تقديم التسهيلات اللازمة لتأمين إقامة المباراة وتوفير كل متطلبات إقامتها، وتمت تهيئة جميع الجوانب التنظيمية للمباراة».



وأضاف: «إلا أن الجانب الكوستاريكي يصرّ وبشكل غريب ومفاجئ على عدم الموافقة على الدخول إلى أرض البصرة بالطرق القانونية المتبعة ومحاولة استباحة الحدود والدخول دون تسليم أي بيانات إلى الجانب العراقي».