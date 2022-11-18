يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مؤتمرا صحافيا اليوم للحكام في قاعة المؤتمرات بالمركز الإعلامي الرئيسي، بحضور الرئيس الإيطالي للجنة الحكام بالاتحاد بييرلويغي كولينا، ومدير التحكيم في «فيفا» ماسيمو بوساكا، ومدير التكنولوجيا والابتكار يوهانس هولز مولر الذي سيشرح التقنيات المختلفة التي سيتم استخدامها في كأس العالم، لاسيما استخدام تقنية التسلل شبه الآلية، ويحضر الحكام الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات المونديال، معسكر الإعداد النهائي الذي انطلق يوم 10 نوفمبر الجاري في ملاعب نادي قطر ويستمر حتى يوم 19 نوفمبر الجاري.



يشار إلى أن 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو، سيشاركون في إدارة مباريات المونديال، بينهم أربعة حكام دوليين من قطر، هم: عبدالرحمن الجاسم (حكم ساحة) وطالب المري وسعود أحمد (مساعدين) وعبدالله المري (حكم فيديو VAR)، فضلا عن وجود عدد من الحكام العرب أبرزهم الحكم الجزائري مصطفى غربال، ومساعداه مكران جوراري، وعبدالحق التشيالي.