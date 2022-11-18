يعتز المعمر الإيطالي فرانشيسكو (101 سنة)، بكونه عاش جميع تتويجات وإنجازات منتخب إيطاليا منذ سنة 1934، وحضر فوز فريقه بكأس العالم دورة 1934 وهو ابن 14 سنة، وكأس العالم 1938 وهو في ربيع شبابه (18 عاما)، وكأس العالم 1982 وهو يبلغ من العمر 62 عاما، وكذلك كأس العالم 2006 في كهولته وهو يبلغ من العمر 86 عاما.



وتوقفت فرحة فرانشيسكو بالمنتخب «الأزوري»، منذ سنة 2014، بحيث لم يتمكن أصدقاء الحارس بوفون التأهل لنهائيات كأس العالم بروسيا سنة 2018، ونفس السيناريو وقع بعد الهزيمة 1-0، أمام مقدونيا الشمالية في ملحق تصفيات كأس العالم، لتنهي آمال إيطاليا في بلوغ نهائيات كأس العالم بقطر 2022، وبالإضافة إلى كأس العالم، فقد حضر فرانشيسكو العجوز، إنجازات الإيطاليين القارية: كأس أوروبا سنة 1968 وعمره 48 سنة، وكأس أوروبا 2021 وعمره 101 سنة.



ولا يزال «العم فرانشيسكو» كما يحلو للإيطاليين مناداته، يحلم بعودة منتخبه إلى حلبة التنافس على أغلى كأس في العالم، واجتاحت صورته، وهو يحمل العلم الإيطالي ويرتدي قبعة بألوان بلده، مواقع التواصل الاجتماعي، وعيناه مليئتان بالحسرة على ضياع التأهل لسنتين متتاليتين 2018 و2022.