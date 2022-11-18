سامح عبدالحفيظ



أعلن رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د.حمد المطر ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني تعهد بأن البرنامج التحضيري لجامعة عبدالله السالم سيرى النور في شهر 9 من العام المقبل باستقبال أعداد من الطلبة خريجي الثانوية العامة المتفوقين بكلية العلوم الإدارية في الشويخ.



وقال المطر ان اللجنة اجتمعت امس لبحث سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التطبيقية والأكاديمية العلمية والفنية، بالإضافة إلى متابعة البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية. وأضاف المطر ان الاجتماع كان مثمرا ومشجعا للتأكد من أن جامعة عبدالله السالم سترى النور في برنامجها التحضيري.



من جانب آخر، قدم النائب خالد الطمار اقتراحا لخفض سن المرأة الكويتية المستحقة للمساعدات العامة إلى 45 سنة من خلال تعديل قانون المساعدات العامة. ويقضي الاقتراح بخفض سن المرأة الكويتية المتزوجة المستحقة للمساعدات العامة إلى 45 سنة ميلادية، بدلا من 55 سنة، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها. من جهته، قدم النائب فارس العتيبي اقتراحا بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بإضافة الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة إلى الفئة المستثناة من العمر لاستحقاق المعاش. وعلل العتيبي اقتراحه بأن المادة رقم (65) من القانون تقضي باستحقاق الأبناء للمعاش حتى سن السادسة والعشرين. وحددت المادة الفئات المستثناة من شرط العمر وهم: العاجز عن الكسب، والطالب في إحدى مراحل التعليم حتى الثانوية، ومن حصل على مؤهل جامعي بشرط ألا يكون قد بلغ سن الثامنة والعشرين، وأضاف: وسعيا في زيادة الرعاية الاجتماعية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة فقد جاء هذا الاقتراح بإضافة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفئة المستثناة من العمر لاستحقاق المعاش.

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