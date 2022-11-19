الخرافي: بحثت مع السلطات الأمنية في الحكومة الكتالونية وسلطات المطار والمنافذ القضايا المتعلقة بالكويتيين الزائرين ودخولهم وخروجهم

قال سفيرنا لدى إسبانيا خليفة الخرافي إن الكويت ممثلة بسفارتها في مدريد تولي المرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في الأراضي الإسبانية كل الرعاية والاهتمام وتقدم لهم ولمرافقيهم كل التسهيلات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الخرافي لـ «كونا» في ختام لقاء نظمته السفارة في مدينة برشلونة مساء امس الخميس ضمن مجموعة من مسؤولي وممثلي المستشفيات والمراكز الطبية بإقليم كتالونيا وممثلين عن الحكومة هناك وعدد من المرضى الكويتيين الذين يعالجون في تلك المستشفيات ومرافقيهم للوقوف على احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم والتعرف على تجاربهم وتحسينها.

وأضاف الخرافي أن اللقاء يهدف الى حل المشاكل العالقة التي تواجه المرضى الكويتيين ومرافقيهم وتقديم الدعم لهم وتذليل كل العقبات بهذا الشأن، فضلا عن الاطلاع على تجاربهم في المستشفيات الكتالونية إضافة إلى تشكيل حلقة وصل بين الطرفين نحو مزيد من انسيابية العمل.

وأوضح أن رعاية المرضى الكويتيين في الخارج والحرص على سلامة المواطنين الكويتيين بشكل عام يأتيان بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وبين انه زار ثلاثة مستشفيات في إقليم كتالونيا للاطمئنان على المرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج فيها والوقوف على حالتهم المرضية والاطلاع على أحدث الطرق العلاجية متمنيا الشفاء السريع لهم والعودة إلى الكويت سالمين غانمين.

وذكر انه عقد اجتماعات متعددة مع مسؤولين بالمستشفيات والهيئات الصحية الكتالونية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات في المجال الصحي بين البلدين لاسيما بعد فتح الخط المباشر للخطوط الجوية الكويتية الذي من شأنه تسهيل وصول الرعايا الكويتيين من طلبة ومصطافين ومرضى إلى اسبانيا بشكل عام وكتالونيا بشكل خاص، كاشفا انه بحث أيضا مع السلطات الأمنية في الحكومة الكتالونية وسلطات المطار والمنافذ حل القضايا المتعلقة بإقامة المواطنين الكويتيين الزائرين ودخولهم وخروجهم من تلك المنافذ مشيرا في هذا السياق إلى الترحيب الكبير الذي أبداه الجانب الكتالوني بالتعاون لتقديم التسهيلات للرعايا الكويتيين لاسيما المرضى فيما يتعلق بالإقامة والفيزا.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للوكالة الكتالونية للسياحة باتريك تورنت في تصريح مماثل على هامش مشاركته في اللقاء إن الوكالة أجرت في الكويت حملات ترويجية لإقليم كتالونيا، وخاصة برشلونة كوجهة سياحية طبية عبر برنامج برشلونة ميديكال دستينيشن.

وأضاف ان الهدف الأساسي من البرنامج الذي انطلق بدعم من الوكالة بالتعاون مع أهم المستشفيات في المنطقة هو تقديم عروض متميزة ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات المرضى والسياح الكويتيين، معربا عن أمله تعزيز العلاقات مع الكويت في المجالين الصحي والطبي.

واعتبر ان اللقاء الذي نظمته السفارة بين القائمين على المستشفيات الكتالونية ذات التوجه العالمي والخدمات المتميزة والمرضى الكويتيين «فرصة مميزة للتواصل مع الرعايا الكويتيين وخاصة المرضى والسفارة الكويتية التي تشكل جسرا بين الأطراف المختلفة».

من جهته، قال مدير الشؤون الدولية في مستشفى سان جوان دي ديو العضو في اللجنة التنفيذية لبرنامج برشلونة ميديكال دستينيشن أنطونيو أرياس في تصريح لـ «كونا» إن المستشفى الخاص بالنساء والأطفال يستقبل مرضى كويتيين منذ نحو خمس سنوات ويقدم لهم علاجات متخصصة.

وأشار الى وجود مراكز طبية مختلفة في إقليم كاتالونيا تقدم أيضا باقة واسعة من العلاجات الشديدة التعقيد والمتخصصة إضافة إلى خدمات خاصة بالمرضى الدوليين مع الاخذ بعين الاعتبار ثقافاتهم وتطلعاتهم.

في حين أشاد عدد من المرضى الكويتيين ومرافقيهم في تصريحات متفرقة بمستوى الرعاية الطبية التي تلقوها في مختلف المراكز الطبية والمستشفيات بإسبانيا، ولاسيما في مجالات علاج العيون والأورام وآفات العظام.