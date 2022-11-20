العيار: إطلاق الموقع يتزامن مع مشروع «خلك هداف» لتعريف المونديال بالإسلام بوسائل مبتكرة



ليلى الشافعي



أطلقت جمعية سلسبيل الخيرية رسميا موقع (save souls) الإلكتروني كأكبر موقع دعوي إسلامي على مستوى العالم. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية سلسبيل ناصر العيار ان الجمعية تسعى دوما لتقديم كل ما هو متميز لتحقق التعارف الإنساني، للتعريف بالإسلام داخل الكويت وخارجها عبر أفضل التجارب، والممارسات الدعوية.



وأضاف العيار: ومن الكويت التي توارث أهلها حب العمل الخيري، ودعم العمل الدعوي منذ القدم، تتشرف الجمعية بأن تضيف رافدا جديدا من روافد الدعوة إلى الله، وطوق نجاة لإنقاذ الأرواح من متاهات الحياة، إلى أوضح السبل، وأيسر العقائد، وذلك بالإعلان عن الانطلاق الرسمي لموقع (save souls) الإلكتروني، ليكون أحد أكبر المواقع الدعوية على مستوى العالم. وأوضح ان هذا الانطلاق يبدأ بـ 9 لغات أساسية هي (الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - البرتغالية - الفلبينية - الروسية - الإسبانية - الهندية - الصينية)، ومتوجهين إلى الوصول بعدد اللغات على الموقع إلى أكثر من 120 لغة، مع وجود فريق من الدعاة المتخصصين للتحاور بـ 12 لغة مع زوار الموقع على مدار الساعة، ونتجه في القريب العاجل إلى زيادة عدد لغات التحاور المباشر مع الزوار إلى 24 لغة، فضلا عن احتواء الموقع على واحدة من أضخم مكتبات المحتوى الإسلامي المترجم.



وتابع العيار: إن مجرد العمل على إيقاظ الفطرة الإنسانية في البحث عن العقيدة الصحيحة هو أحد أهداف عمل القائمين على موقع (save souls)، فضلا عن التعريف بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وبيان قدره، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام ورد الشبهات. وقال إن اختيار توقيت إطلاق الموقع جاء بالتزامن مع إطلاق الجمعية لمشروعها الدعوي المميز (خلك هداف) والذي تسعى «سلسبيل» من خلاله إلى تعريف جماهير ومتابعي كأس العالم المقامة في دولة قطر الشقيقة بمبادئ الإسلام، واستثمار حضور فعاليات كأس العالم في عرض الإسلام بوسائل مبتكرة، حيث سيتم التواصل مع الجمهور عن طريق فريق من الدعاة لتوزيع حقائب دعوية، وهدايا تراثية تعبر عن هويتنا العربية، بها QR لموقع (save souls).



ناصر العيار يعلن انطلاق الموقع الإلكتروني «save souls»