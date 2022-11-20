أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عدم موافقة وزارة المالية على تخصيص ميزانية لطرح عقد تشغيل وصيانة دورات المياه العمومية.



وقال المنفوحي في رده على سؤال العضو م.شريفة الشلفان بشأن نظافة وصيانة دورات المياه العمومية:



بالاشارة الى كتابكم الخاص بالسؤال المقدم من عضو المجلس البلدي م.شريفة الشلفان، بشأن نظافة وصيانة دورات المياه العامة، نفيدكم بالتالي: ما الادارة أو الجهة المختصة بالاشراف على دورات المياه العامة؟



- حسب الاختصاص إدارة الانشاءات غير مختصة في الاشراف على تشغيل الدورات، ولكن التزاما بقرار اللجنة العليا باستلام جميع دورات المياه للإشراف عليها وصيانتها وتشغيلها.



كم عدد دورات المياه العامة في الكويت التي تقع تحت إشراف بلدية الكويت؟



- عدد دورات المياه في محافظة العاصمة 14.



عدد دورات المياه في محافظة حولي 4.



عدد دورات المياه في الشواطئ 4.



عدد دورات المياه في محافظة الفروانية 6.



يرجى تحديد مواقع دورات المياه المذكورة أعلاه.



٭ محافظة العاصمة:



٭ دورة مياه الشويخ الصناعية قطعة 1 شارع 20 قسيمة 900018.



٭ دورة مياه الشويخ الصناعية قطعة 1 شارع 18 قسيمة 900057.



٭ دورة مياه حديقة البلدية رقم 1 القبلة - ق6 - شارع فهد السالم قسيمة 900057.



٭ دورة مياه حديقة البلدية رقم 2 القبلة - ق6 - شارع فهد السالم قسيمة 500054.



٭ دورة مياه مقابل قصر العدل القبلة - ق6 - شارع فهد السالم قسيمة رقم 900047.



٭ دورة مياه مقابل مطعم ماكدونالد القبلة - ق8.



٭ دورة مياه خلف عمارة الاسماك شرق - ق5 - قسيمة رقم 900021.



٭ دورة مياه بجانب مسجد العوضي شرق - ق5 - شارع جابر المبارك.



٭ دورة مياه مقابلة مدرسة الصوابر شرق بجانب مسجد الراشد - ق6 - قسيمة رقم 900026.



٭ دورة مياه مقابل النقل العام - المرقاب - ق10.



٭ دورة مياه خلف مخفر شرق - شرق.



٭ دورة مياه خلف التقدم العلمي - شرق - ق1 خلف بيت التمويل.



٭ دورة مياه بجانب الحسينية الجعفرية - شرق - ق6 - قسيمة رقم 900006.



٭ دورة مياه خلف فندق الشيراتون - ق14 - شارع فهد السالم.



٭ محافظة حولي:



تقع في (منطقة الرميثية - السالمية شارع سالم المبارك - حولي - شاطئ انجفة).



٭ دورات المياه في الشواطئ:



- (شاطئ الشويخ - شاطئ الوطية - شاطئ انجفة - شاطئ الفنطاس) وهي خاضعة لصيانة دورية مستمرة ضمن أعمال عقد رقم (ب ك/أأ/ 20 - 2017/2016)، علما أن دورات مياه (شاطئ انجفة) مغلقة في الوقت الراهن، وذلك لوجود أعمال صيانة مدينة في الموقع.



٭ محافظة الفروانية:



- دورة مياه الجليب بجانب البنك الوطني.



- دورة مياه خيطان بجانب البنك الاهلي المتحد.



- دورة مياه الري بجانب شرق انجاز.



- دورة مياه بجانب سوق الطيور.



- دورة مياه الري بجانب بيطري الدهماء.



- دورة مياه الري بجانب سوق الجمعة.



ما معايير تصميم دورات المياه العامة؟



- دورات المياه قديمة المنشأ.



هل توجد عقود سارية للتنظيف اليومي وتوفير المواد الاستهلاكية لدورات المياه العامة؟



- توجد عقود صيانة في شاطئ الشويخ - شاطئ الوطية - شاطئ انجفة - شاطئ الفنطاس، وهي خاضعة لصيانة دورية مستمرة ضمن أعمال عقد رقم ب ك/أأ 20 - 2017/2016، كما نفيدكم علما بأن دوراه المياه العمومية في باقي المحافظات (العاصمة - حولي - الفروانية) لا يوجد لها عقود حاليا.