أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن الجهة المسؤولة عن إصدار وسحب تراخيص المدارس الخاصة هي وزارة التربية.



وقال م.المنفوحي في رده على سؤال العضو ناصر الجدعان بشأن المدارس الخاصة بمناطق سلوى والرميثية والسالمية:



بالإشارة الى كتابكم الخاص بالسؤال المقدم من عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان، بشأن المدارس الخاصة بمناطق سلوى والرميثية والسالمية، نفيدكم بالتالي:



كم عدد المدارس الخاصة في المناطق المذكورة أعلاه؟



هل قامت البلدية بإغلاق أو سحب تراخيص مدارس خاصة بالمناطق سالفة الذكر؟



وزارة التربية هي الجهة المختصة بإصدار وسحب تراخيص المدارس الخاصة، وهي المعنية بعمل إحصائيات تلك المدارس.



كافة تراخيص المدارس الخاصة بالمناطق سالفة الذكر.. وما الشروط الواجب توافرها للحصول على تلك التراخيص؟



وزارة التربية هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص المدارس الخاصة.



الشروط الخاصة في بلدية الكويت بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المدارس الخاصة في مختلف مناطق الكويت عند ترخيص المدارس الخاصة:



أولا: الحصول على موافقة وزارة التربية المسبقة على الترخيص بالسماح بفتح مدرسة مع بيان نوعيتها (بنين أو بنات) ومستواها التعليمي (رياض أطفال - ابتدائي - متوسط - ثانوي).



ثانيا: الحصول على موافقة المجلس البلدي.



ثالثا: ألا تكون المنطقة المزمع إقامة المدرسة فيها منطقة سكن خاص عدا مشاريع التقسيم الخاص الجديدة التي يوافق عليها المجلس البلدي.



رابعا: يجب ألا تقل المساحة المخصصة للمدرسة عن 2000م2 على أن يضاف ما مساحته 1000م2 لكل مرحلة إضافية.



خامسا: يجب التقيد بالاشتراطات الآتية في تصميم المدرسة:



الملحقات الأرضية: يسمح بعمل غرف للمستخدمين بنسبة لا تزيد على 3% من مساحة الأرض بحد أقصى 200م2 في الساحة الأرضية ولا تحسب ضمن النسبة المسموح بها.



مواقف السيارات: يجب توفير أماكن لوقوف السيارات سواء الباصات او السيارات الخاصة داخل حدود الموقع أو تحديد مكان قريب من المدرسة ويكون ملكا لصاحبها ولا يستغل إلا لمواقف السيارات ويجب ألا يقل عدد مواقف السيارات عن 1 باص + 3 سيارات خصوصي لكل 150 طالبا.



الاشتراطات الخاصة لاستعمالات المعاقين: يراعى عند التصميم المواصفات المنصوص عليها بالجدول رقم 15 الاشتراطات والمواصفات الخاصة باستعمالات المعاقين.