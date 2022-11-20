أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بإضافة 5 أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.



وجاء في القرار: مادة أولى: تعتمد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية، وذلك على النحو التالي:



٭ استيراد الصلبوخ - مكتب في الأبنية التجارية



٭ البيع بالجملة لأنظمة الأمن والسلامة - مكتب في الأبنية التجارية



٭ تمديد أنابيب الغاز البترولي المسال - مكتب في الأبنية التجارية



٭ بيع وشراء النفط غير الكويتي ومشتقاته خارج الكويت - مكتب في الأبنية التجارية



٭ استئجار المعدات على اختلاف أنواعها - محل في المناطق الخدمية (الشويخ، الري، الفحيحيل، الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.



مادة ثانية: يعتمد توطين الأنشطة المرخصة في منطقة تخزين العارضية حسب قرار المجلس البلدي (م ب/ف 2008/4/64/4) و(م ب/ ف 2009/6/122/3) وما يقابلها من أنشطة مصنفة حسب التصنيف الدولي للأمم المحتدة للأنشطة الاقتصادية على النحو التالي:



٭ مكاتب لإدارة أعمال الشركة - إدارة المشاريع



٭ المطبخ المركزي - تجهيزات غذائية - إدارة المطاعم وتجهيزات غذائية



٭ المصعد - مصبغة مركزية