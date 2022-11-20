استضافة قطر للبطولة مفخرة لكل العرب

بالفعل موسم الرياض «فوق الخيال»

سعيد بمشاركتي في «ليلة فنان العرب»



ياسر العيلة



حرص «سفير الأغنية الخليجية» النجم الكبير عبدالله الرويشد على أن يقدم أغنية يمثل من خلالها دولة الكويت في الحدث الرياضي الأبرز عالميا وهو تنظيم دولة قطر الشقيقة لبطولة كأس العالم 2022 من خلال أغنية بعنوان «قطر تناديكم»، كلمات وتوزيع عبدالله العماني، ألحان حمد الخضر، حيث حضرت «الأنباء» تسجيلها داخل الاستوديو عقب استقبال رائع وراق من أبو خالد كعادته معنا، حيث تحدث عن هذا العمل، قائلا: الفكرة وردت لي اليوم عقب تلقي اتصال من الإعلامي اللبناني نيشان لأشارك في حلقة من برنامج «ارحبو في قطر» ليلة افتتاح البطولة لنتحدث عن الرياضة وكرة القدم، وبعد انتهاء الاتصال فكرت أن أقدم شيئا يناسب هذا الحدث العالمي الكبير الذي اعتبر استضافة قطر لكأس العالم مفخرة لكل العرب، وستكون البطولة ترجمة حقيقية على أرض الواقع على قدرات العرب على تنظيم مثل هذه البطولة بشكل مُبهر بإذن الله.



وأضاف: من أجل ذلك تحدثت مع الملحن حمد الخضر والملحن والموزع الموسيقي عبدالله العماني على تقديم شيء جديد ومختلف يناسب هذا الحدث، فكانت «قطر تناديكم».



وعن الفريق الذي سيقوم بتشجيعه خلال المونديال، قال: بالتأكيد سأشجع المنتخبات العربية المشاركة في البطولة وهي قطر والمملكة العربية السعودية وتونس والمغرب، وبالنسبة لفريقي المفضل من المنتخبات الأخرى فأنا عاشق للمنتخب الفرنسي.



وحول مشاركته في الحفل الغنائي الذي حمل عنوان «ليلة فنان العرب» الذي أقيم في موسم الرياض قبل أيام وشاهدنا الروح «الحلوة» التي جمعته بـ«فنان العرب» النجم الكبير محمد عبده على خشبة المسرح، رد: الواحد يتشرف بأنه يتواجد في يوم خاص بالفنان الكبير محمد عبده، وتواضع من «فنان العرب» أن يقول لي «يا ريت يا عبدالله تشاركني في حفلي»، فقلت له «بالعكس هذا شيء يشرفني»، وبالفعل شاركت في الحفل وغنينا معا «البساط أحمدي» و«أبعاد».



أما عن رأيه في «موسم الرياض» الأخير الذي انطلق تحت شعار «فوق الخيال» ويضم العديد من الفعاليات والحفلات، فقال: «موسم الرياض» هو الأكبر في العالم العربي والشرق الأوسط، وبالفعل هو «فوق الخيال»، وأشكر كل القائمين عليه وعلى رأسهم رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل شيخ.



وبسؤاله عن جديده من حفلات غنائية في الكويت، أجاب: إن شاء الله هناك حفل في فبراير المقبل، متطرقا الى الأغاني الجديدة.، وأوضح: أنا «ناطر» الملحن مشعل العروج والملحن عبدالله القعود، ورد (ضاحكا) على سؤالنا «هل قدرت تطلع الملحن مشعل العروج المختفي؟»: «هيطلع هيطلع».



الجدير بالذكر أن كلمات أغنية



«قطر تناديكم» تقول:



قطر تناديكم.. حياكم فيها.. متعة تلاقيها



بهجة وفرحة بكل مكان



الدوحة يا زينها



الراية رافعين



وكلنا مشرفين كأس العالم في قطر وأبطاله منورين





السنعوسي رمز إعلامي



عقب حوارنا السريع مع النجم الكبير عبدالله الرويشد وفي اليوم التالي كان خبر وفاة وزير الإعلام الكويتي الأسبق محمد ناصر السنعوسي، حيث حرص أبو خالد على رثاء الراحل، قائلا: خالص العزاء للإعلام الكويتي والعربي ولعائلة السنعوسي الكرام لوفاة الرمز الإعلامي الكبير محمد السنعوسي، ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.