مفرح الشمري



من البرامج المهمة التي تبث عبر أثير اذاعة البرنامج العام، برنامج «الكويت في عيونهم» الذي يبث كل خميس يعده ويقدمه الزميل الإعلامي منصور العجمي ويخرجه أحمد الأمير، وهو من البرامج الذي يجب على وزارة الإعلام الالتفات اليها، لأنه يعزز الرسالة الاعلامية الخارجية للبلاد، خصوصا بعد اغلاق المكاتب الاعلامية التي كانت تعمل لإبراز دور الكويت في الخارج من خلال العديد من المجالات الانسانية والاجتماعية والثقافية، ولكن بعد إغلاقها حدثت ثغرة في هذا الجانب، ليأتي هذا البرنامج ليسد هذه الثغرة من خلال استضافته العديد من الضيوف العرب للحديث عن الكويت ودورها الكبير في الكثير من المجالات التي تخدم الانسان العربي.



برنامج «الكويت في عيونهم» الذي يبث بجهود شخصية من معده ومقدمه الاعلامي منصور العجمي يحتاج الى الدعم الكبير لاستمراريته، لأنه يبرز الوجه الحضاري لبلدنا الحبيب من خلال الحوار الجاد والصريح مع العديد من المثقفين والنشطاء من مختلف الدول العربية، وذلك من أجل الوقوف على صورة الكويت في عيونهم وما تشكل في أذهانهم وما أفرزته معايشتهم مع عطاءات هذا البلد اجتماعيا وانسانيا وثقافيا.



مثل هذه البرامج التي تبرز صورة الكويت في الخارج والتي تتماشى مع «رؤية الكويت 2035» هي التي تستحق الدعم الكبير حتى يبقى صوت الوطن عاليا في شتى دول العالم العربي والدولي.. شكرا منصور العجمي على هذا الجهد لابراز اسم وطنك وعطاءاته من خلال استضافتك للعديد من الضيوف التي يشار إليهم بالبنان، وننتظر الدعم من وزارة الاعلام لمثل هذه النوعية من البرامج التي تبرز صورة الكويت أكثر في الخارج.