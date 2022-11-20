حتى سبتمبر من العام الحالي، كان هناك ما مجموعه 992 اكتتابا عاما أوليا، حيث تم جمع 146 مليار دولار.



واجهت شركات الطرح العام الأولي والمستثمرون تحديات اقتصادية كلية متزايدة، وشكوكا في السوق، وتقلبا متزايدا، وتراجعا في أسعار الأسهم العالمية.



وقاد قطاع التكنولوجيا عمليات الاكتتاب الأولية من حيث عددها، على الرغم من انخفاض متوسط حجم الصفقات من 261 مليون دولار إلى 123 مليون دولار على أساس سنوي.



وفقا لتقرير «ارنست آند يونغ» «EY» الصادر نهاية سبتمبر، انخفضت الاكتتابات العامة الأولية الأميركية بنسبة 74% خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2021، بسبب تقلبات السوق، وارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، والتهديدات التي تشكلها جائحة كوفيد- 19، والغزو الروسي لأوكرانيا.



وعلى الرغم من أن سوق الاكتتابات الأولية العالمية قد واجهت انخفاضات كبيرة في عام 2022، فإن بعض أكبر الاكتتابات الأولية على الإطلاق لا تزال مزدهرة. لقد احتلت هذه الشركات مناصب إستراتيجية في السوق على مر السنين. مع وضع هذه النظرة في عين الاعتبار، دعنا نلق نظرة على أكبر 10 اكتتابات عامة أولية على الإطلاق على مستوى العالم. وقد جرى اختيار هذه الاكتتابات بناء على حجم رأس المال الذي تمكنت الشركات من جمعه خلال عملية الطرح.



أكبر 10 اكتتابات عامة أولية في العالم



1- أرامكو السعودية



- تأسست شركة أرامكو السعودية عام 1933 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الظهران.



- كان للشركة اكتتاب عام أولي في ديسمبر 2019، حيث جمعت في البداية 25.6 مليار دولار من خلال بيع 3 مليارات سهم تمثل 1.5% من أرامكو بسعر 32 ريالا للسهم.



- في اليوم التالي للاكتتاب العام في 11 ديسمبر 2019، قدر سعر الإغلاق قيمة أرامكو 1.87 تريليون دولار.



- إنها واحدة من أكبر الاكتتابات العامة في العالم على الإطلاق.



2- مجموعة علي بابا القابضة المحدودة



- في عام 2014، اعتبر اكتتاب «مجموعة علي بابا القابضة المحدودة» «Alibaba Group Holding Limited» واحدا من أكبر الاكتتابات الأولية العالمية، حيث جمعت 25 مليار دولار بسعر 68 دولارا للسهم.



- «علي بابا» شركة صينية متخصصة في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.



3- شركة «سوفت بنك»



- بدأت شركة «سوفت بنك» «SoftBank Corp» اليابانية التداول علنا في ديسمبر 2018، وكانت واحدة من أكبر الاكتتابات الأولية التي شهدها العالم SoftBank Corp.



- وشركة «سوفت بنك» هي قسم الاتصالات التابعة لمجموعة «سوفت بنك» «SoftBank Group»، والمملوكة للملياردير الياباني ماسايوشي سون.



- وقد جمعت الشركة 23.5 مليار دولار خلال الاكتتاب، بسعر 1500 ين للسهم.



4- البنك الصناعي والتجاري الصيني



- يقدم البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) منتجات وخدمات مصرفية في الصين والعالم.



- ويقدم البنك الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الشخصية، وعمليات الخزينة.



- وصل البنك إلى قائمتنا لأكبر الاكتتابات الأولية في العالم، حيث جمع 19.07 مليار دولار في طرح عام أولي في أكتوبر 2006، بعد تسعير سهمه عند 3.07 دولارات هونغ كونغ (39 سنتا).



5- شركة فيزا



- شركة «فيزا» «Visa Inc» هي شركة أميركية متعددة الجنسيات متخصصة في تكنولوجيا المدفوعات.



- أقامت الشركة اكتتابا عاما أوليا في مارس 2008، وتمكنت من جمع 17.9 مليار دولار، حيث قفز المستثمرون على نموها المحتمل الناتج عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.



- وباعت شركة «فيزا» 406 ملايين سهم عادي من الفئة «A» بسعر 44 دولارا للسهم الواحد.



6- مجموعة «أيه أي أيه» المحدودة



- مجموعة «إيه آي إيه» المحدودة «AIA Group Limited» هي شركة مقرها هونغ كونغ توفر خدمات التأمين على الحياة وخدمات مالية.



- جمعت الشركة 17.9 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي في هونغ كونغ في أكتوبر 2010 بسعر 19.68 دولارا هونغ كونغ للسهم.



- وجمعت الشركة رأسمال في هذا الاكتتاب قدره 17.9 مليار دولار.



7- موبيلاي جلوبال



- أعلنت شركة «إنتل» في 6 ديسمبر 2021 أنها ستفصل شركة «موبيلاي جلوبال» «Mobileye Global» التابعة لها عبر اكتتاب عام أولي.



- في 25 أكتوبر 2022، أعلنت «موبيلاي» عن طرح 41 مليون سهم عادي في اكتتاب عام أولي بسعر 21 دولارا للسهم.



- وتمكنت الشركة من جمع رأسمال في هذا الاكتتاب قدره 16.7 مليار دولار.



- وكانت شركة «موبيلاي» مدرجة للتداول علنا في البورصة سابقا قبل أن تستحوذ إنتل عليها في عام 2017 مقابل 15.3 مليار دولار.



- وتقوم الشركة بتطوير تقنيات القيادة المستقلة وأنظمة مساعدة السائق المعقدة.



8- ميتا/فيسبوك



- طرحت شركة «ميتا بلاتفورم» «Meta Platforms» لأول مرة في بورصة ناسداك في 18 مايو 2012.



- تم تسعير الاكتتاب العام الأولي البالغ 421.23 مليون سهم بسعر 38 دولارا للسهم.



- وتمكنت الشركة من جمع أموال في هذا الاكتتاب قدرها 16 مليار دولار.



9- جنرال موتورز



- كان لشركة جنرال موتورز، الشركة الأميركية المتخصصة في تصنيع الشاحنات، والسيارات الكروس أوفر، والسيارات الكهربائية، أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية على الإطلاق في نوفمبر 2010.



- وباعت الشركة 478 مليون سهم عادي بسعر 33 دولارا للسهم، وجمعت حوالي 15.77 مليار دولار.



10- دويتشه تيليكوم



- شركة «دويتشه تيليكوم» «Deutsche Telekom AG» هي مزود ألماني لخدمات الاتصالات المتكاملة، حيث تقدم خدمات الشبكة الثابتة، والمعدات الطرفية، ومنتجات الأجهزة الأخرى.



- أدرجت شركة «دويتشه تيليكوم» للاكتتاب العام في 18 نوفمبر 1996 بإجمالي عائدات بلغ 13.1 مليار دولار.