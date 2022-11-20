لا يزال القائد أندريه آيو يفرض نفسه بقوة كأبرز أسماء المنتخب الغاني لكرة القدم، وهو ما يلقي على عاتقه آمال الجماهير الغانية في تحقيق نتائج إيجابية والذهاب بعيداً في كأس العالم 2022.



وجاء أندريه آيو (32 عاما) على رأس قائمة أولية من 55 لاعباً أعلن عنها المدير الفني للمنتخب الغاني أوتو أدو، وينتظر أن يكون أيضا على رأس القائمة النهائية المرتقبة، والتي ستضم 26 لاعباً.



وبدأ أندريه آيو لاعب السد القطري استعدادات خاصة للمشاركة في المونديال، حيث استغل فترة توقف المنافسات المحلية وتعاقد مع مدرب خاص يقود عملية إعداده للمونديال، وذلك في غانا، بهدف الحفاظ على لياقته والوصول إلى أعلى جاهزية ممكنة.



وفي حال المشاركة بمونديال قطر، سيصبح أندريه آيو ثالث لاعب غاني يشارك في ثلاث نسخ من المونديال، حيث شارك في نسختي 2010 و2014.



أندريه آيو هو الابن الثاني للنجم السابق عبدالرزاق آيو الشهير باسم عبيدي بيليه، والمتوج ثلاث مرات بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال العام، وشقيق اللاعبين إبراهيم آيو وجوردان آيو.



وبدأ أندريه آيو مسيرته الاحترافية في غانا مع فريق نانيا وقد سجل ظهوره الأول معه وهو في الرابعة عشر من عمره، وفي عام 2005 انضم إلى مرسيليا الفرنسي، الذي لعب له والده من قبل، وقضى موسمين ضمن أكاديمية الشباب بالنادي قبل أن يسجل ظهوره الأول في موسم 2007 /2008.



وبعدها قضى آيو موسمين معارا لفريقي لوريان وأرليه أفينيون، وساعد الأخير في الصعود للدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، ثم عاد إلى مرسيليا عام 2010 وأصبح عنصرا أساسيا بالفريق الأول تحت قيادة ديديه ديشان وقد شارك في أكثر من 200 مباراة مع الفريق.



أما مشواره الدولي، فقد بدأ في أغسطس عام 2007 عندما شارك لدقائق قليلة خلال مباراة ودية أمام السنغال ثم واصل مشواره مع المنتخب عام 2008 وأثبت نفسه كدعامة رئيسية بالفريق.



وتألق آيو بمنتخب الشباب تحت 20 عاما وارتدى شارة قيادته وقد توج معه بلقب بطولة أمم أفريقيا 2009 للشباب وكأس العالم 2009 لمنتخبات أقل من 20 عاما.



وشارك مع المنتخب الأول في نسختين من كأس العالم، في 2010 و2014 كما شارك معه في سبع نسخ من كأس الأمم الأفريقية في أعوام 2008 و2010 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021، وساعده في إحراز المركز الثاني في كل من نسختي 2010 و2015.



وخاض أندريه آيو إجمالي 109 مباريات مع المنتخب الغاني منها مباراتان لا تندرجان ضمن مباريات «فيفا»، وقد سجل إجمالي 23 هدفا بقميص المنتخب.



وفي مشاركاته السابقة ببطولة كأس العالم، سجل أندريه آيو هدفين أولهما في المباراة التي انتهت بهزيمة منتخب غانا أمام نظيره الأميركي 1-2 في دور المجموعات بمونديال 2014 وثانيهما في المباراة التي انتهت بالتعادل مع ألمانيا 2-2 في دور المجموعات بالنسخة نفسها.



ويتطلع أندريه آيو إلى تعزيز سجله التهديفي في المونديال عبر نسخة قطر 2022، والتي تشهد تنافس المنتخب الغاني ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات البرتغال وأوروغواي وكوريا الجنوبية.