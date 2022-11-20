وجّه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، بشأن خطة وزارة الأشغال لصيانة وإصلاح وتجديد بعض طرق مناطق محافظة الجهراء.



ونص السؤال على ما يلي:



تعاني طرق مناطق محافظة الجهراء (القصر والنعيم والنسيم وتيماء وسعد العبدالله قطع (8،9،10،11) من حفر الأرضيات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما خطة وزارة الأشغال العامة لصيانة وإصلاح وتجديد طرق مناطق محافظة الجهراء (القصر والنعيم والنسيم وتيماء وسعد العبدالله قطع (11،10،9، 8)؟



2- كشف بآخر أعمال الصيانة للطرق الرئيسة والداخلية لمناطق محافظة الجهراء المذكورة وتاريخ أعمال الصيانة والإصلاح والشركة المنفذة للأعمال مع بيان أسماء الشوارع والمناطق في المحافظة.



3- هل توجد عقود صيانة للطرق بصفة دورية في محافظة الجهراء ومناطقها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها.