يفتقد المنتخب البلجيكي مهاجمه روميلو لوكاكو أقله لمباراتيه الأوليين في دور المجموعات من مونديال قطر حسب وكالة «فرانس برس».



ولم يكن مهاجم إنتر الإيطالي متواجدا مع الفريق في أول تدريب مفتوح أمام وسائل الإعلام منذ وصوله إلى الدوحة ليل الجمعة/ السبت، بسبب إصابة في الفخذ.



وقرر المدرب الإسباني لبلجيكا روبرتو مارتينيز استدعاء لوكاكو الى تشكيلة النهائيات رغم الإصابة التي يعاني منها أفضل هداف في تاريخ المنتخب (68 هدفا في 102 مباراة)، رغم إقراره بأن ابن الـ 29 عاما «غير لائق بدنيا».



وعانى لوكاكو من إصابة في العضلة الخلفية لفخذه اليسرى أبعدته عن الملاعب منذ أواخر أغسطس الماضي، قبل أن يعود في 26 أكتوبر الماضي.