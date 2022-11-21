تأكيدا لدورها المجتمعي ومسؤوليتها النابعة من حسها الإنساني جاءت مبادرة الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «المعامل» للمشاركة بالتبرع لحملة كسوة العمال 2022 «الحقيبة الشتوية» السنوية لصالح العمال من ذوي الدخل المحدود والتي نظمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتية في مقرها يوم السبت الموافق 19 نوفمبر 2022 بمشاركة العديد من الجهات الحريصة على دعم الجمعية.



وأكدت «المعامل» أن مشاركتها بهذه الحملة تأتي في سياق الحرص على تطبيق التوجه الإنساني للشركة على أرض الواقع من خلال تخفيف برودة الشتاء عن العاملين من ذوي الدخل المحدود والذين يتواجدون في ظروف جوية مختلفة وأماكن متباينة، حيث ان هذه المبادرة تشعرهم بالدفء من جهة وتغرس قيم التكافل المجتمعي وأن هناك من يشعر بظروفهم ويعينهم على تحدي الظروف المناخية الصعبة ليقوموا بأعمالهم بكل أريحية.



وتوجهت «المعامل» بالشكر والتقدير إلى جمعية الهلال الأحمر على هذه المبادرة وعلى التنظيم المميز، وكذلك لجميع الجهات المشاركة في إنجاح الحملة ودعم الجمعية في تنفيذ مشروعاتها على أرض الواقع من منطلقات إنسانية.