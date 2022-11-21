قال الرئيس التنفيذي لمنصة «تطيب» الإلكترونية م.فيصل الدليجان إن المنصة التي هي بنية رقمية فريدة من نوعها هدفها تنظيم آلية بيع العطور والتفاضل بينها، وتثقيف العميل من خلال توفير مساحة حصرية لمقارنة مكونات العطور المتوافرة في السوق العالمي واقتناء ما يلائم شخصيته العطرية، أطلقت حملة (الأصلي يرخص لك) والتي نقدم من خلالها خصومات على أشهر العطور العالمية، موضحا أن هذه الخصومات تعد من أعلى نسب الخصم على هذه المنتجات، حيث ستصل إلى 85%، حيث حرصت تطيب منذ انطلاقتها على توفير مظلة واسعة من العطور الأصلية المميزة سواء العطور الفرنسية أو العربية، لتكون الخيارات أمام عملائها غير محدودة وموثوقة في الوقت نفسه.



وأضاف الدليجان أن «تطيب» أدركت مبكرا أن التجارة الإلكترونية هي المستقبل بكل تأكيد وبشكل حتمي. فهي ببساطة عبارة عن تبادل السلع او الخدمات عبر الإنترنت، وتجارة العطور تعتبر من الفعاليات الاقتصادية الحيوية في العالم وخاصة في العالم العربي من خلال الطلب المتزايد على العطورات بشكل عام، والعطورات الشرقية بشكل خاص، مشيرا إلى أن إحصائية رسمية للأمم المتحدة تؤكد أن حجم سوق العطور العالمي بلغ حوالي 53 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 72 مليار دولار بحلول عام 2024، وأن حجم السوق الإقليمي منه يبلغ 7.3 مليارات دولار منها 2 مليار للمملكة العربية السعودية و2.8 مليار للإمارات العربية المتحدة و0.7 مليار للكويت و0.5 مليار لقطر على الرغم من الركود الذي دخلت فيه معظم القطاعات الأخرى، موضحا أننا لهذا السبب اخترنا المملكة العربية السعودية لبدء توسعنا الإقليمي ثم قطر. ويكفي أن نعرف أن 3 قوارير من العطر تباع في كل ثانية في الشرق الأوسط وبحكم أن من أهم تحديات التجارة الإلكترونية هي ضعف الموثوقية فقد حرصنا في تطيب على بناء جسور الثقة مع عملائنا من خلال الضبط العالي لمعايير الجودة والتنافسية والأسعار.