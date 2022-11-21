في إطار استعدادات بنك بوبيان التي تتعلق بمنظومة الأمن والسلامة نظمت دائرة الأمن والسلامة في البنك عمليات إخلاء وهمي في عدد من المباني الرئيسية للوقوف على مدى جاهزية فريق البنك في التعامل مع حالات الطوارئ إن وقعت لا قدر الله، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية.



وقال مساعد المدير العام لإدارة الخدمات يحيى الناصر إن هذه العمليات جاءت في إطار خطة البنك المتكاملة لتنفيذ عمليات إخلاء وهمية للتعرف على جاهزية موظفي البنك إلى جانب الاستعدادات الخاصة بدائرة الأمن والسلامة.



وأضاف: «يتبع بنك بوبيان في جميع مبانيه سواء الرئيسية أو فروعه المنتشرة بأنحاء الكويت أعلى مستويات الأمن والسلامة العالمية»، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون من قبل الجهات الحكومية المعنية والتي لا تتوانى في تقديم كل خدماتها وخبراتها للبنك في هذا المجال.



وأوضح الناصر «تضع الإدارة العليا للبنك سلامة موظفينا وعملائنا على رأس أولوياتها ومن هذا المنطلق نسعى دوما إلى تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ التي يمكن أن تواجهنا (لا قدَّر الله)».



وأضاف: «يمثل الاستثمار في مجال الأمن والسلامة أهم المجالات التي نحرص عليها سواء من خلال الاستثمار في الموارد البشرية المعنية بذلك أو المعدات والأجهزة التي يمتلكها البنك والتي تعتبر الأحدث على مستوى العالم».



من ناحية أخرى، أشاد الناصر باستعدادات موظفي بنك بوبيان في التعامل أثناء هذه العمليات حيث تم إنهاء الإخلاء في وقت قياسي وبأقل من الوقت المقدر للعملية وهو ما يؤكد مدى جاهزيتهم واستعدادهم لحالات الطوارئ (لا قدَّر الله).