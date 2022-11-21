تقدم النائب عبدالله الأنبعي باقتراح برغبة، بشأن تسليم روضة الطبـري للهيئة العامة للزراعة وتحويلها إلى حديقة عامة.



وقال الأنبعي في مقدمة الاقتراح: بناء على ما تشكله روضة الطبري في منطقة الفيحاء قطعة (1) من ضيق على أهل المنطقة علما أنها مهجورة منذ سنوات عديدة، وحاليا تشكل عائقا وخطرا حيث يقطنها الكثير من العزاب كونها في منتصف القطعة، كما يعاني أهالي المنطقة من ضيق مساحة مسجد أحمد العبيد وعدم تمكن توسعة المسجد بسبب وجود المدرسة المهجورة.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ونص الاقتراح على ما يلي: «تسليم روضة الطبري للهيئة العامة للزراعة وهدمها وتحــويلها إلى حديقة عامة، وتوسعة مسجد أحمد العبيد، مع إضافة مواقف سيارات لــخــدمة المسجد والحــديقة».



كما تقدم النائب عبدالله الأنبعي باقتراح برغبة، بإضافة عاملين بحد أقصى للرخص متناهية الصغر.



وقال الأنبعي في مقدمة اقتراحه: إنه دعما للمشروعات الصغيرة وتشجيعا للعمل الحر ولما تقتضيه حاجة المشروعات متناهية الصغر للعمالة، نقترح إضافة عمالة لا تتجاوز (2) للرخص متناهية الصغر وتتم الرقابة عليهما آليا لصعوبة تحقق هذه الرقابة في حال وجود المشاريع في المنازل مما يتعارض مع العادات والتقاليد والموانع القانونية على أن تكون آلية الرقابة كالمتبعة في تطبيق «شلونك» (أثناء فترة كورونا) من غير الحاجة إلى الرقابة الميدانية.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.



ونص الاقتراح الذي تقدم به النائب عبدالله الأنبعي حول الحد الأقصى للرخص متناهية الصغر على ما يلي: «إضافة عمالة بحد أقصى (2) للرخص متناهية الصغر مع الرقابة الآلية عليهم».