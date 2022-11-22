نفذ الفريق الرقابي بإدارة السلامة في بلدية مبارك الكبير جولة ميدانية على أعمال التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص للوقوف على مدى التزام أصحاب العقارات في أعمال التشييد والترميم باشتراطات السلامة المعمول بها في البلدية.



وفي هذا السياق قال مدير إدارة السلامة بفرع بلدية المحافظة م.صلاح الخرينج إن الجولة التي ترأسها وأشرف عليها صباح أمس على القسائم قيد الإنشاء بمنطقة القرين جاءت للتأكد من وجود ترخيص البلدية فضلا عن مراقبة الوضع الإنشائي للمبني قيد الإنشاء والتأكد من وضع صاحب العقار لحاوية لتجميع الأنقاض الإنشائية ومخلفات البناء وتوفير طفاية حريق وصيدلية طوارئ في الموقع وعمل سور محكم حول موقع العمل لسلامة العمال والمارة من الجيران والمباني المجاورة إلى جانب التأكد من عدم وجود عوائق بممرات المبنى.



وأشار إلى أن الجولة أسفرت عن توجيه 3 تنبيهات لعقارات لمخالفة أنظمة السلامة وبناء شاليه على أملاك الدولة وعدم وجود رخصة تشوين، داعيا أصحاب القسائم قيد الإنشاء والمقاولين لضرورة الالتزام بالضوابط المعمول بها في البلدية واشتراطات السلامة حرصا على سلامة العاملين بالموقع والمارة وتجنبا للمخالفة والغرامة.