أعلنت دار كريستيز للمزادات الاثنين إلغاء عملية البيع المثيرة للجدل لهيكل عظمي يعود إلى تيرانوصور ريكس في هونغ كونغ بعدما قرر مالكه تأجيره لمتحف بدلا من ذلك.

وكان من المقرر بيع الهيكل العظمي الذي يبلغ وزنه 1400 كيلوغرام والملقب بـ «شين»، في مزاد علني الجمعة بحسب كريستيز التي لم تقدم تقديرا للسعر أو هوية البائع. وقالت الشركة في بيان لوكالة فرانس برس إن «المودع قرر الآن تأجيره لمتحف ليعرض على الجمهور».

و«شين» الذي يبلغ ارتفاعه 4.6 أمتار وطوله 12 مترا، هو ذكر بالغ عاش قبل نحو 67 مليون عام. واكتشف في 2020 في ولاية مونتانا الأميركية.