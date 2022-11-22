أحيا المغني البريطاني إلتون جون حفلته الأميركية الأخيرة من جولته الوداعية الأحد بعرض متألق في لوس أنجيليس، المدينة التي ساعدته في انطلاقه إلى الشهرة العالمية قبل نصف قرن.



اعتلى إلتون جون خشبة مسرح «دودجر ستاديوم»، ملعب البيسبول الذي استضاف اثنين من أشهر عروضه خلال مسيرته الفنية في العام 1975، وأحيا حفلة قال إنها «مميزة وعاطفية جدا» وقد بثت مباشرة على منصة ديزني.



وصرح «كما تعلمون أنا سأتوقف عن القيام بجولات موسيقية وستكون هذه آخر حفلة موسيقية لي في أميركا وكندا».



وقد حظي الموسيقي البريطاني البالغ 75 عاما بعلاقة حب طويلة مع لوس أنجيليس.



فوفق ما جاء في فيلم «روكتمان» (2019) الذي روى السيرة الذاتية للمغني، حظيت مسيرة إلتون جون الناشئة بدفع قوي من خلال عرضه الأول في الولايات المتحدة في ملهى تروبادور الليلي في ويست هوليوود عام 1970.



وقال جون الأحد «هل تعرفون شيئا؟ لقد نجحت أولا في أميركا».



وأضـاف «لقد اشتريتم الأغاني الفردية والألبومات والأشــرطة والأقـــراص المدمجــة.