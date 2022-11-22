تبنت جامعات مقاطعة ياماناشي اليابانية في غرب طوكيو أخيرا مبادرة لمكافحة الانتحار، تتمثل في الطبع على ورق المراحيض رسائل تساهم في إبعاد هذه الفكرة عن رؤوس ضحايا محتملين.

ويمكن القراءة بأحرف زرقاء على هذه الأوراق البيضاء «عزيزي، أنت الذي تمضي أياما صعبة في التظاهر بأن كل شيء على ما يرام... ليس عليك إخبارنا بكل شيء، لكن لم لا تخبرنا بالقليل فقط؟».

وبالإضافة إلى هذه الرسائل التي كتبها متخصص في الصحة العقلية والمرفقة بأرقام هواتف للوقاية من الانتحار، هناك أيضا صور مهدئة على ورق المراحيض، مثل قطة متكورة على نفسها.

وقد وزعت سلطات ياماناشي ستة آلاف من هذه الأوراق على 12 جامعة محلية الشهر الماضي. وكما هي الحال في العديد من البلدان الأخرى، لوحظ ارتفاع في عدد حالات الانتحار في اليابان مع جائحة كوفيد التي عززت عزلة العديد من الناس.

في عام 2020، انتحر نحو 500 طفل ومراهق في اليابان، وهو عدد قياسي وطني ويعادل ضعف ما كان عليه في عام 2016، وفقا لوزارة الصحة.