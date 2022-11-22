قدم النائب الصيفي الصيفي اقتراحا برغبة بتعديل نظام البناء في قطعة 4 بمنطقة الفنطاس من نظام الشريط الساحلي إلى نظام بناء السكن الخاص.



وقال في مقدمة الاقتراح، إنه نظرا لأهمية الملف الإسكاني ولما يمثله من أولوية نيابية وحكومية ولتأثيره المباشر على جودة حياة المواطنين، وانسجاما مع رؤية التطوير والإصلاح الرقابي الذي يصب في الصالح العام، ولأن قطعة 4 بمنطقة الفنطاس هي الوحيدة من ضمن المناطق التي تقع غرب الشريط الساحلي ومحاطة بالسكن الاستثماري من جهة قطعة 3 بالفنطاس ومن جهة المهبولة كذلك، ولهذا ارتأينا أنه من الإنصاف أن يتعدل نظام البناء الخاص.



ونص الاقتراح على الآتي:



«تعديل نظام البناء في قطعة 4 بمنطقة الفنطاس من نظام الشريط الساحلي (ج) إلى نظام بناء السكن الخاص».