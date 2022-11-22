يتحمل أصحاب المشاريع أعباء وتكاليف الإعلان ما يؤدي إلى استنزاف أرباحهم وتعيق توسعهم



قدم النائب عبد الله الأنبعي اقتراحا برغبة لتخصيص 20% من إعلانات الشوارع للمشروعات الصغيرة وبأسعار رمزية تكون في متناول أصحاب هذه المشروعات.



وقال في مقدمة اقتراحه: نظرا لوجوب تمكين المشروعات الصغيرة ولما يتحمله أصحاب المشاريع من أعباء وتكاليف الإعلان والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى استنزاف أرباحهم وتعيق توسع مشاريعهم، لذا من الواجب تمكينهم في تخصيص نسبة 20% من إعلانات الشوارع بأسعار رمزية تكون في متناول أصحاب المشروعات الصغيرة.



ونص الاقتراح على ما يلي:



«تخصيص نسبة 20% للمشروعات الصغيرة من إعلانات الشوارع بأسعار رمزية».