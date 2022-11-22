وجّه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، قال في مقدمته: تملك الحكومة عدة شركات في الدولة، ومن بينها: شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركة الكويتية للاستثمار وشركة النقل العام والخطوط الجوية الكويتية وشركة نقل وتجارة المواشي والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية وشركة المشروعات السياحية وشركة إدارة المرافق العمومية والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والمجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات وشركة العناية الكويتية لإدارة المستشفيات.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ كم عدد الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في هذه الشركات؟ (كل شركة على حدة).



2 ـ كم تبلغ مصروفات هذه الشركات وإيراداتها منذ 1-1-2015 حتى ورود السؤال؟ (كل شركة على حدة).



3 ـ ما أسباب العجز بأي شركة من الشركات إن وجدت وما أسباب العجز؟ وما الخطة تجاه العجز؟



4 ـ كم يبلغ رأس مال كل شركة من هذه الشركات؟



5 ـ هل هناك نية خطة لتنمية هذه الشركات وتطويرها وافتتاح فروع لها؟ مع تزويدي بالخطط إن وجدت.



6 ـ هل هناك خطة لإنشاء شركات حكومية جديدة بالمجالات المختلفة سواء مجالات إسكانية أو صحية أو نفطية أو بتروكيماويات أو مجال التكنولوجيا؟



7 ـ لماذا لا يتم صرف بدل دعم العمالة للكويتيين العاملين في هذه الشركات؟