كشف مسؤول في وزارة الاتصالات السورية أن ما يزيد عن 700 ألف سوري حجزوا مواعيد للحصول على جوازات السفر عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لذلك.



ونقل موقع جريدة «الوطن» عن مدير تقانة خدمة المواطن في الوزارة سامر اليماني أن عدد حجوزات جواز السفر على المنصة الإلكترونية منذ انطلاقها وحتى الآن للسوريين داخل البلاد 702656 متضمنة كذلك المنجزة منها، في حين بلغت عددها بالنسبة للمغتربين إضافة إلى أربع معاملات أخرى 22076 تم حجزها على الموقع القنصلي الإلكتروني.



وحذر من محاولات عدد من الأشخاص التحايل والدخول على المنصة لحجز دور والحصول على مبالغ مالية مقابل بيع الدور.



وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يحاولون حجز دور على المنصة من خلال برنامج بحيث يرسل عشرة طلبات في الثانية مثلا لحجز الدور، مؤكدا أنه يتم ملاحقة هؤلاء بشكل مستمر وأنه كل فترة يتم إرسال عناوين لأشخاص حاولوا حجز دور على المنصة بطريق احتيالي إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية باعتبار أن عمل هؤلاء ليس قانونيا.



وأوضح أنه لا يوجد وسطاء للحجز على المنصة وأن المواطن يستطيع أن يشاهد الفيديوهات الموجودة على صفحتنا لمعرفة آلية تسجيله على المنصة.



وأشار اليماني إلى أن هناك رقما خاصا بالشكاوى وأن الشكاوى التي ترد يتم معالجتها مباشرة إلا بعض المشاكل التي تحتاج إلى مراجعة المواطن، ضاربا مثلا بالمواطن الذي أخطأ في إدخال رقمه الوطني فإن هذا يحتاج إلى مراجعة المركز حتى يتم تصحيح الخطأ وإعادة إدخال البيانات الخاصة به من جديد.