لموسمه السادس على التوالي، يعود مهرجان Food Buzz لمشروعات الأطعمة والمشروبات الصغيرة والمتوسطة الكويتية في 2022، لتعود معه مشاركات بنك الكويت الدولي (KIB) المجتمعية، في تعاون يتجدد للسنة الثانية على التوالي برعاية ذهبية من البنك. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود البنك في رعاية ودعم المشاريع الكويتية وأصحاب الأعمال من الشباب،حيث إنه من المقرر أن يمتد FoodBuzz لأربعة أشهر متوالية - من نوفمبر الجاري حتى فبراير 2023 - بفعالية في أواخر كل شهر في مواقع حيوية، أكد KIB من ناحيته على التواجد بصورة فعلية في كل دورة كما في الأعوام السابقة، في مبادرة ضمن مسؤوليته الاجتماعية، هدفها الرئيسي هو تعزيز الحضور المشارك في المهرجان وزيادة نسبة التفاعل معه من قبل الزوار، بما يصب في دعم مشروعات المبادرين المشاركة في المهرجان، وتشجيع المواهب الكويتية القائمة عليها.



وفي كلمة من مروة معرفي، مساعد مدير - إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB، بهذه المناسبة، قالت: «يسعدنا تجديد هذا التعاون المثمر مع شركة FoodBuzz وللمرة الثانية على التوالي، والذي يأتي كل عام برؤية موحدة وطموح مشترك نحو تنمية مستدامة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، متطلعين هذا الموسم إلى أعلى نسبة مشاركة من المبادرين وتفاعل أكبر من قبل الزوار، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التعاون».



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة FoodBuzz حمد الراشد، عن فخره بإطلاق موسم جديد من هذا المهرجان، وهو السادس على التوالي منذ عام 2016، كما عبر عن تقديره للشراكة التي جمعت بينه وبين KIB، والتي استمرت لأعوام متواصلة ليحقق كل من طرفيها أهدافه التنموية من المهرجان.