ندى أبو نصر



أكد مدير إدارة رعاية الأحداث بوزارة الشؤون د.جاسم الكندري أن العنف ضد المرأة من أخطر القضايا السلبية التي تهدد أمن وكيان الأسرة والمجتمع وهو لا يخص مجتمعا بحد ذاته أو ثقافة معينة وموجود في كل المجتمعات.



جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت أمس بصالة تنمية المجتمع بعنوان «الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة».



وقال الكندري إن «الشؤون» أولت اهتماما كبيرا بموضوع مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة وقامت بتجهيز دور إيوائية خاصة بهن في إدارات: رعاية الأحداث والحضانة العائلية ورعاية المسنين وزودتها بكل الاحتياجات والخدمات المطلوبة لإعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع جراء تعرضهم للعنف.وتابع: جار العمل على انشاء قاعدة بيانات عن حالات العنف والعمل على تمكين المرأة والفتاة وتأهيلها اجتماعيا ونفسيا وتربويا وفنيا.