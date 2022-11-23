الصندوق ملتزم بتطوير الشراكة مع «اليونيسف» لتوفير معيشة آمنة للأطفال المحرومين في العالم

المديرة الإقليمية لـ «اليونيسف»: أثر عميق لمنح صندوق التنمية في تحسين مؤشرات «الطفولة»



عبدالهادي العجمي



قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية مروان الغانم إن الكويت تعتبر من أبرز وأكبر الدول المانحة لمنظمة الأمم المتحدة للطفـــولـــة «اليونيسف» بمساهمات بلغت 77 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 250 مليون دولار) منذ عام 2010 حتى تاريخه.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الغانم أمس الأول الاثنين بمناسبة احتفالية تكريم منظمة الأمم المتحدة للطفولة للصندوق الكويتي واحتفالا باليوبيل الماسي وبجهوده التنموية في تحسين ظروف عيش أجيال من الأطفال في عدة مناطق في العالم.



وأضاف الغانم أن للكويت بصمة واضحة في دعم الأطفال مباشرة عن طريق تقديم الدعم المالي للمنظمات المتخصصة بالأمومة والطفولة حيث أضحت منظمة (اليونيسف) من أهم المتلقين لمنح دولة الكويت نظرا لدورها الرائد في مجال الدعم المباشر وأنشطتها في مجال حماية الطفل وتحقيق رفاهيته.



وذكر أنه منذ عام 2017 حتى تاريخه قدم الصندوق الكويتي لـ«اليونيسف» 7 منح بلغت قيمتها ما يقارب 6 ملايين دينار (ما يعادل 20 مليون دولار) لتمويل مشروعات المنظمة في مناطق مختلفة بالإضافة إلى تقديم منحة بقيمة 1.2 مليون دينار (ما يعادل 4 ملايين دولار) للمنظمة لدعم خطة الاستجابة لجائحة كورونا في سوريا ضمن برنامج دعم مستقبل سورية وبتعهد دولة الكويت بمبلغ ما يقارب الـ40 مليون دينار (ما يعادل 127.5 مليون دولار).



وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا تقديم منحة جديدة بقيمة 615 ألف دينار (ما يعادل 2 مليون دولار) وهي في طور الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق لتمويل تجديد مدارس في لبنان ضمن مشروع الاستثمار في البنية التحتية لتعليم الأطفال والشباب.



واعرب الغانم عن ترحيبه باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، مستعرضا بعض مساهمات دولة الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية في مجال تعزيز حقوق ورفاهية الطفل في الدول النامية من خلال تنوع الأنشطة التي مولتها ومازالت تمولها الدولة لدعم الأطفال.



وأكد التزام الصندوق بتطوير الشراكة الإستراتيجية مع المنظمة من أجل دعم جهود حماية الطفل وتحقيق الغاية الأسمى في توفير بيئة صحية ومعيشة آمنة لأطفال العالم المحرومين.



أثر عميق



من جهتها، أعربت المديرة الإقليمية لـ «اليونيسف» في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر خلال الفعالية التي أقيمت بهذه المناسبة عن شكرها وامتنانها للدعم الكويتي للأطفال خلال 60 سنة من العمل التنموي والذي ساهم من خلاله في تحسين ظروف عيش أجيال من الأطفال حول العالم.



وأشارت خضر إلى الأثر العميق الذي أحدثته قروض ومنح الصندوق في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والري والنقل والاتصالات وغيرها وتحسين المؤشرات المتعلقة بالطفولة مثل معدل الوفيات ونسب تفشي الأمراض التي شهدت انخفاضا بفضل دعم قطاعات الصحة ونسب الفقر ما انعكس إيجابا عليهم بفضل تلك المشاريع التنموية.



وجددت خضر شكرها للصندوق بنجاح مشاريع مولها خلال الخمس سنوات الماضية والتي نتجت عنها نقلة استراتيجية في العمل المشترك والشراكة المباشرة خلال الاستجابة للأزمات المهددة للطفل ونموه السليم والتي تجسدت في 10 مشاريع تصدت للمجاعة في الصومال ونيجيريا وجنوب السودان واليمن فضلا عن دعم برامج صحية في سورية ولبنان واليمن وبناء منظومات صحية في قطاع غزة لحماية الأطفال وأهلهم من التلوث والأمراض.



وعلى هامش الاحتفال، أقيم معرض للصور من مشاريع أنجزتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» مدعومة من قبل تمويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال السنوات الأخيرة، كما تم تكريم الصندوق دعما لجهوده التنموية في مجال تعزيز حقوق ورفاهية الطفل باعتباره مؤسسة رائدة لتمويل التنمية.