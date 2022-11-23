أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أمس، قرارا وزاريا يقضي بحظر استيراد وبيع وشراء جميع أنواع المستحضرات التجميلية التي تحتوي على مواد (بوتيل فينيل ميثيل بروبيونال يليال) بكل أنواعها ومشتقاتها.



وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنه تم إبلاغ مدير ومسؤولي الرقابة التجارية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول تلك المواد لحماية المستهلكين مرفقا إليهم كتاب شؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة رقم (2802) والمرفق به بأسماء مواد تم حظر تداولها تدخل في تركيبة تلك المستحضرات.



وأوضحت أن تلك المواد تم تصنيفها كمواد مسرطنة من قبل وكالة المواد الكيميائية الأوروبية، مشددة على ضرورة توجيه الفرق الرقابية نحو التأكد من سلامة السلع الموجودة في السوق المحلي والتأكد من منع تداول المستحضرات التي تحتوي على المواد الواردة بقائمة وزارة الصحة.