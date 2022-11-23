قالت قناة كي بي إس الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء إن المسلسل الدرامي الكوري الجنوبي «عاطفة الملك» أصبح أول مسلسل درامي تلفزيوني كوري جنوبي يفوز بجائزة إيمي الدولية، وفق وكالة يونهاب للأنباء.



وقالت القناة المنتجة للمسلسل إنه تم اختياره للفوز بجائزة «إيمي» الدولية في فئة الروايات التلفزيونية الأجنبية خلال الحفل الخمسين لتوزيع الجوائز الذي أقيم في مدينة «نيويورك» الاثنين. وقد فاز المسلسل الكوري على المسلسلات المنافسة من الصين وإسبانيا والبرازيل.



وتدور أحداث المسلسل المكون من 20 حلقة حول أميرة خيالية من مملكة «جوسون» (1392-1910) تمت تربيتها كما لو كانت الأخ التوأم لأخيها المتوفى وأصبحت ملك البلاد.



وتعتبر جوائز «إيمي» الدولية واحدة من أكبر ثلاث جوائز في العالم للمسلسلات التلفزيونية، إلى جانب مهرجان «بانف» العالمي للإعلام الكندي، ومهرجان «مونتي كارلو» التلفزيوني في «موناكو».



ويتم منح جوائز «إيمي» الدولية من قبل الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون، ومقرها نيويورك، لأفضل المسلسلات التلفزيونية التي تم إنتاجها وبثها في البداية خارج الولايات المتحدة.