أفادت دراسة أميركية، بأن المفهوم الشائع عن أن مستويات الكوليسترول «الجيد» في الدم يمكن أن تشير إلى مخاطر الإصابة بأمراض القلب ليس صحيحا بالقدر نفسه بالنسبة للسود والبيض، وقد يكون المقياس ذاته أقل قيمة مما كان يعتقد سابقا.



ويعتقد أن أنواعا مختلفة من الكوليسترول لها تأثيرات صحية أو غير صحية على الإنسان.



وأظهرت الدراسة التي نشرت في دورية (الكلية الأميركية لأمراض القلب) ارتباط المستويات المنخفضة مما يسمى بالبروتين الدهني العالي الكثافة (إتش.دي.إل) أو الكوليسترول «الجيد» باحتمالات أعلى للإصابة بمشاكل في القلب، ولكن فقط في المشاركين البيض.



وقال الباحثون إنه على عكس ما كان يفترض عموما، فإن المستويات المنخفضة من (إتش.دي.إل) لا تشير إلى أي خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب لدى السود.