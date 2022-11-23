تقدم النائب الصيفي مبارك الصيفي بأربعة اقتراحات برغبة بإنشاء عدد أكبر من مدارس المراحل المختلفة للبنين والبنات في مناطق الفنيطيس، والعقيلة، وابو فطيرة، والمسايل.



ونص الاقتـراح على مــا يلي:



استنادا الى برنامج العمل الحكومي والى خطة وزارة التربية في تطوير البنية التحتية للبيئة التعليمية، وفي ضوء النمو السكاني الذي تشهده منطقة الفنيطيس وما يترتب عليه من مواكبة في تقديم الخدمات لقاطنيها، وحرصا على تهيئة أفضل الظروف التي تضمن حق التعليم لأجيالنا الناشئة، فإنني أتقدم باقتراح برغبة التالي:



إنشاء عدد أكبر من مدارس المراحل المختلفة للبنين والبنات في منطقة الفنيطيس والعقيلة وأبو فطيرة والمسايل.