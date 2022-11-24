تنطلق اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الكويتي السنوي الـ15 لجراحة المسالك البولية برعاية وزير الصحة د. أحمد العوضي، ومشاركة دولية واسعة لمناقشة أحدث ما توصلت إليه الدراسات العلمية والبحوث الطبية في أمراض المسالك البولية.



وقال رئيس الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية استشاري جراحة المسالك البولية ورئيس المؤتمر د.دليم الهاجري لـ«كونا» أمس إن المؤتمر الذي تستمر فعالياته 3 أيام سيناقش عدة قضايا تشمل 6 محاور تستعرض آخر ما توصل إليه العلم في جراحات المسالك البولية.



وأضاف الهاجري أن المتحدثين في المؤتمر والبالغ عددهم 27 محاضرا من الكويت ومختلف دول العالم سيتناولون محاور جراحات مناظير الكلى والحالب وجراحات الحصوات والعمليات الجراحية المعقدة وجراحات أورام الكلى والحالب.



وأوضح أن المؤتمر يقدم لأول مرة ورش عمل تدريبية للأطباء والممرضين منها ورشة في جراحة المناظير تشتمل على تدريب الأطباء تحت التدريب والزمالة في جراحات الكلى والمسالك.



وأشار إلى أنه لأول مرة أيضا تعقد ورشة علمية لتدريب الممرضين الممارسين مع أطباء جراحات المسالك البولية والتعرف على كيفية التعامل مع الأمراض والعمليات وتدريبات المناظير وتجهيزها في غرف العمليات.



وذكر الهاجري أن المؤتمر سيشهد ورشة عمل تدريبية أكاديمية أخرى تعقد أيضا لأول مرة للأطباء حول جهاز تخطيط المثانة والتدريب عليه بالإضافة إلى ورشة عمل حول أمراض الضعف الجنسي وسبل العلاج العالمية المعتمدة.



ولفت إلى أن معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) سيمنح الأطباء المشاركين 16 نقطة تعليم طبي مستمر، داعيا أطباء المسالك البولية إلى حضور المؤتمر والاستفادة منه.