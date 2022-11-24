حنان عبدالمعبود

اجتمعت لجنة صياغة التوصيات النهائية في الجلسة الختامية بالمؤتمر الخليجي المشترك الخامس للسرطان المنعقد في الشارقة برعاية وحضور عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ د.سلطان القاسمي خلال الفترة من 21 - 23 نوفمبر بمشاركة أكثر من 50 متحدثا دوليا وخليجيا، والاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان والمركز الخليجي لمكافحة السرطان والوكالة الدولية لبحوث السرطان.



وأعلن أمين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان د.خالد الصالح التوصيات الصادرة عن المؤتمر كالآتي:



٭ اتفق المجتمعون على أهمية البحث العلمي في مجال السرطان وتأثيره الإيجابي على مستوى العلاج وتوفير الميزانيات.



٭ ضرورة العمل على إيجاد مركز مرجعي لبحوث السرطان يكون موحدا في مجلس التعاون.



٭ حث المكونات الخليجية على تبني مبادئ التنمية الصحية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وبالذات التعاون مع الجمعيات الأهلية وتمكينها من العمل في مجال التوعية والكشف المبكر.



وتوجه الصالح بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ د.سلطان القاسمي وعقيلته صاحبة السمو الشيخة جواهر القاسمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان سوسن جعفر وفريق العمل على حسن التنظيم واختيار المتحدثين والموضوعات في المؤتمر، مشيدا بحسن العلاقة بين الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون والمركز الخليجي لمكافحة السرطان.