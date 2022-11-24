قال رئيس وحدة العلاج الإشعاعي لسرطان الرأس والرقبة في مركز الكويت لمكافحة السرطان، د. أحمد بوشهري، إن سرطان الرأس والرقبة يشكل حوالي 4% من مجموع السرطانات في الكويت.



وأفاد بوشهري بأنه في بداية 2022 تم إنشاء فريق متعدد التخصصات تحت رئاسته بالتعاون مع أطباء وحدة الرأس والرقبة: د.مصطفى الشريفي، د.حمدي صقر، د. أماني حسين، د.جيتيندرا شيتي، د.عمرو شعبان، وحدة النطق والبلع، قسم التغذية العلاجية، قسم العلاج الطبيعي والوظيفي، والرعاية النفسية ومؤخرا مع قسم التمريض وقسم الجراحة، للقيام برعاية المرضى وتقديم خدمة علاجية متكاملة. هذا ويتم حاليا التوسع في المشروع لدخول فرق طبية أخرى مثل عيادة الألم، العلاج الكيماوي، طب الأسنان والسمعيات، بالإضافة إلى التعاون مع الجراحة التجميلية للحالات التي تستدعي تجميل وترميم بعد عمليات الاستئصال.



وأضاف بوشهري، أنه تم وضع مسار علاجي متكامل لمرضى سرطان الرأس والرقبة يبدأ قبل البدء بالعلاج الإشعاعي ويستمر لمدة 5 سنوات، ويتماشى هذا المسار العلاجي مع الإرشادات العلمية المعتمدة عالميا لضمان توفير خدمة علاجية أفضل للمرضى والحرص على حصول جميع المرضى على فرص متساوية للخدمات الصحية. ففي البداية، تقوم جميع الفرق بعمل تقييم أولي للحالة، ويساهم هذا التقييم بمعرفة ممن المرضى قد يحتاج إلى رعاية مكثفة أو يحتاج إلى تدخلات أخرى قبل البدء بالعلاج، وأيضا نتائج التقييم الأولية تساعد في وضع الأهداف العلاجية بما تتناسب مع حاجة المريض والمساهمة بقدر المستطاع بأن تعود حالة المريض إلى ما قبل العلاج.



هذا ويعتبر سرطان الرأس والرقبة أحد أكثر السرطانات تعقيدا نظرا لوجوده في منطقة ظاهرة جسديا، ومهمة لوظائف البقاء على قيد الحياة. وجود الأورام في هذه المنطقة، وأيضا آثار العلاج الجانبية قد يؤديان إلى مشاكل عدة منها: استئصال أعضاء مهمة، مشاكل وظيفية مثل صعوبة في البلع، مشاكل بالصوت، وآلام في الكتف والرقبة. وقد تؤدي هذه المشاكل إلى الجفاف وسوء التغذية، بالإضافة الى ذلك، هناك عدة مشاكل نفسية قد تنجم عن علاج سرطان الرأس والرقبة مما يؤثر بشكل مباشر على نجاح وإكمال العلاج، وكذلك يؤثر على جودة الحياة.