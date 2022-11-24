لوحظ في الآونة الأخيرة اختيار المطرب وائل كفوري لأغنيات قديمة لأدائها في حفلاته، وآخر ما قدمه في هذا الإطار كان «هزي يا نواعم» للراحل عصام رجي و«قومي تنرقص يا صبية» للراحل سامي كلارك و«مشيت بطريقي» و«على بابي واقف قمرين» للراحل ملحم بركات و«إنت عمري» للراحلة أم كلثوم.



أما على صعيد جديده من الأغنيات، فلم يجهز وائل بعد أي أغنية جديدة لطرحها في الأسواق؛ لأن الأغنية الجميلة، كما يقول، تحتاج لوقت للعثور عليها، ولذلك هو يعيد الأغنيات القديمة في حفلاته ويعيش معها أحلى لحظاته؛ لأنها تحمل بين طياتها الكلمة واللحن الجميل وقريبة من الجمهور.