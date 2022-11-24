كرّم سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد، الشاعر الكويتي مزيد الوسمي الحائز المركز الأول في مسابقة برنامج «شاعر الراية» في السعودية وعضو لجنة الحكم في البرنامج ناصر السبيعي.



وقال السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لـ «كونا» على هامش التكريم إن إنجاز الشاعر الوسمي يعد امتدادا للمسيرة الثقافية الكويتية في نواح متعددة وأحدها الشعر الذي يعد أحد أهم أركان الثقافة العربية والخليجية ويملك مكانة مهمة في تراثنا، لافتا إلى أن وجود السبيعي في لجنة الحكم يعد أيضا شهادة بمكانة الساحة الشعرية الكويتية.



وأضاف الخالد ان مثل هذه المنافسات تحافظ على استمرار هذا الموروث وترتقي به وتبرز المواهب الشابة وتحفز الشعراء على تقديم أفضل ما لديهم من إبداعات تثري الساحة الشعرية وتسهم في تطويره.



وأشاد السفير الشيخ علي الخالد بما قدمه الشاعر الوسمي من قصائد مميزة في البرنامج ما أهله للفوز بالمركز الأول، متمنيا له مزيدا من النجاحات والتميز.



يذكر ان «شاعر الراية» هو برنامج تلفزيوني متخصص في مسابقات الشعر الشعبي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ويهدف إلى اكتشاف المواهب وإحياء الإرث الشعري الشعبي.