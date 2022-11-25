آلاء خليفة - ثامر السليم



أصدرت مديرة جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي أكثر من 12 قرارا يتضمن إنهاء تكليف نواب المدير وأمين العام للجامعة وعمداء الكليات المكلفين، وقرارات تعيين منها تكليف د.عبدالله الهاجري القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل وتولي د.عبدالهادي العجمي القائم بأعمال عميد كلية الآداب، ود.مشاعل الحملي القائم بأعمال مساعد نائب مــديـر الجامعـة وتكليـف د. ‫فايز الظفيري أمينا عاما للجامعة، وتكليف د.عبدالله الهندال مساعدا لمدير البرنامج الإنشائي للبنية التحتية.



كما أنهت مديرة الجامعة تكليف نائب مدير الجامعة للشؤون الطبية د.عادل الحنيان، وكلفت د.أسامة السعيد بدلا منه، وأنهت تكليف نائب مدير الجامعة للأبحاث د.علي المطيري، وكلفت د.عثمان الخضر بدلا منه، وأنهت تكليف نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.محمد الملا، وتم تكليف د.خالد الفضالة بدلا منه.



كما أصدرت المديرة قرارا يقضي بإنهاء تكليف عميد كلية العلوم الإدارية د.إبراهيم ميرزا، وكلفت د.عادل الوقيان بدلا منه، كما أنهت تكليف عميد القبول والتسجيل د.أفضل عزيز، وأنهت تكليف عميد كلية الصحة العامة د.فيصل التناك، وتكليف د.مي المغربي بدلا منه، وإنهاء تكليف عميد شؤون الطلبة د.سامي الدريعي، وتكليف د.محمد الظفيري بدلا منه، وإنهاء تكليف الأمين العام د.محمد زينل.