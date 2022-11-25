أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي النائب حمدان العازمي سعي اللجنة لاعتماد قانون عربي اسـتـرشـادي لـحـمـاية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز في الدول العربية. وشدد النائب العازمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة على خطورة الانتشار الكبير لجريمة الابتزاز وآثارها السلبية المدمرة على المجتمعات العربية «سواء بنشر الصور أو الابتزاز والدخول في الخصوصيات». وأوضح ان اللجنة ناقشت موضوعات عدة تمهيدا لرفع توصياتها بشأنها الى الجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر عقدها يوم السبت المقبل من بينها عمالة الاطفال دون سن البلوغ.



كما أقرت اللجنة تقرير حالة حقوق الانسان في العالم العربي للعام 2021 وأحالت موضوعات أخرى لمزيد من الدراسة.