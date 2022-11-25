وجه النائب حمد العبيد سؤالا الى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد جاء كالتالي:



أنشئت شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية بموجب القانون رقم 69 لسنة 2015 لتحقيق عدة أهداف للمواطن ولتحسين موقف الكويت في مجال حقوق الإنسان، على أن تقدم الشركة خدماتها بأسعار تنافسية وأرباح رمزية، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن (شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10% من رأس المال المساهم به)، حيث إن أغلب المواطنين لم يسلموا ثمرة إنشاء تلك الشركة حتى الآن، بالإضافة إلى ما شاب الشركة من بعض الملاحظات الإدارية.



لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما خطة الشركة التشغيلية؟ وهل التزمتم بها؟



2 - هل حققت الشركة الأهداف التي تأسست من أجلها؟ يرجى تزويدي بالأهداف التي حققت والأهداف التي لم تحققها وأسباب عدم تحقيقها.



3 - ما صحة الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية بتراكم خسائر على الشركة؟ في حال صحة الخبر، ما أسباب تراكم الخسائر على الشركة مع العلم أن إجراءات استقدام العمالة فتحت؟ وما خطة الشركة لتغطية الخسائر؟ وهل حققتم في أسباب الخسائر، خاصة أن أموال الشركة هي أموال عامة تخص الهيئات الحكومة (الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وشركة الخطوط الجوية الكويتية) واتحاد الجمعيات التعاونية.



4 - هل صرفت مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بقيمة المكافآت المصروفة لكل سنة، كما يرجى إفادتي بمعايير صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وهل ربطت بالأداء؟ وما مبررات هذا الصرف؟



5 - هل تعتزم الشركة فتح فروع لها في الجمعيات التعاونية كون اتحاد الجمعيات هو المالك الأكبر للشركة، ومن باب التيسير على المواطنين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسماء الجمعيات والإجراءات التي تمت بهذا الخصوص، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بالأسباب والموانع.



6 - هل استطاعت الشركة توفير عمالة منزلية بأسعار تنافسية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بالأسباب.



7 - هل لدى الشركة مراكز تدريب للعمالة خارج الكويت أو داخلها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما عدد المراكز؟ وأين تقع؟



كما وجه النائب حمد العبيد سؤالا الى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد جاء كالتالي:



فيما يخص تقارير ديوان المحاسبة عن الهيئة العامة للاستثمار ومكتب لندن للاستثمار والشركات المملوكة والتابعة للهيئة داخل الكويت وخارجها.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل لدى الهيئة العامة للاستثمار لائحة تنظم حوكمة الشركات المدرجة وغير المدرجة المملوكة لها داخل الكويت وخارجها؟ اذا كان الجواب بـ«نعم»، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من اللائحة وقرار اعتمادها.



2 - هل لدى الهيئة لائحة تنظم عملية اختيار وتعيين ممثليها في مجالس الإدارات في الشركات المملوكة لها داخل وخارج الكويت؟ اذا كان الجواب ب«نعم»، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من اللائحة وقرار اعتمادها.



3 - هل لدى الهيئة نظام أو لائحة لضمان عدم تعارض المصالح؟ اذا كان الجواب بـ «نعم»، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من النظام أو اللائحة وقرار اعتمادها.



4 - هل تناقش تقارير ديوان المحاسبة عن الهيئة ومكتب لندن للاستثمار والشركات المملوكة والتابعة للهيئة داخل الكويت وخارجها في مجلس إدارة الهيئة أو اللجان المنبثقة عنه؟ إذا كان الجواب بـ«نعم»، يرجى تزويدي بتواريخ تلك الاجتماعات وصورة ضوئية من محاضرها والمستندات المؤيدة، وذلك خلال فترة عشر سنوات سابقة.



5 - ما صحة الخبر المنشور في صحيفة «الراي» في 28 يوليو 2022 والذي مفاده أن قرار إعفاء الرئيس السابق للمكتب الذي صدر في 21 يوليو الماضي جاء استنادا الى مذكرة مرفوعة من «هيئة الاستثمار» الى مجلس الادارة متضمنة 13 سببا ومبررا تدفع لعدم استمراره في مهامه؟ اذا كان الخبر صحيحا، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المذكرة.



ووجه النائب حمد العبيد سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني



عمار العجمي جاء كالتالي:



نـظـرا للإحـصائيات التي نشرتها بشكل دوري المؤسسة العامة للرعاية السكنية في خصوص قوائم الطلبات الإسكانية المتراكمة منذ عام 1985 حتى الآن.



لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما أسباب تغير الإحـصـائـيـات القديمة، خصوصا العام 1985 بالزيادة؟ حيث نشرت المؤسسة في إحصائيتها لعام 2018 أن عدد طلبات 1985 هو 3 طلبات، وحدثت هذه القائمة في موقع المؤسسة حتى تاريخ 2022/8/25، حيث بلغ العدد 30 في آخر إحصائية.



2 - ما أسباب تغير عدد الطلبات الإسكانية للأعوام 1992 وما قبل؟ حيث إن العدد ازداد في كشف المؤسسة عند مقارنة كشف 2018/2/15 مع كشف 2022/8/25.



كما وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني جاء كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما أسباب تأخر أعمال الصيانة في مدارس منطقة مبارك الكبير وعدم استيفاء طلباتها بالنسبة لصيانة الأعطال الكهربائية والصحية والإنشائية؟



2 - ما أسباب عدم استيفاء متطلبات عقود النظافة من الشركات وعدم توفير الزي الموحد للعمالة؟ وما إجراءات الوزارة في هذا الشأن؟ وما الشروط الجزائية المترتبة عليها؟



3 - ما الشركات التي حوسبت بسبب عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها في عقود الصيانة وعقود النظافة خلال السنوات الثلاث الماضية والسنة الحالية؟



إنشاء أندية رياضية ومراكز للشباب في المناطق الحديثة



قدم الـنـائـب حـمـد الـعبيد اقتراحا برغبة جاء كالتالي:



للرياضة أثر في تخفيف الضغوطات النفسية وتجعل الإنسان أكثر نشاطا وحيوية، ولها فوائد كثيرة على صحة الإنسان الجسدية والعقلية، لاسيما في وقتنا الحالي مع انتشار الأمراض الجسدية والنفسية، فيجب استهداف فئة الشباب وحثهم وتقديم جميع الوسائل التي تساعدهم على ممارسة الرياضة لأنها تحسن من مستواهم الفكري والجسدي.



لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إنشاء أندية رياضية ومراكز للشباب في المناطق والمدن الحديثة».٫