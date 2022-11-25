وجّه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ أسباب إلغاء لجنة التحقيق الخاصة بالمخالفات المالية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2017/2016 وفقا للقرار الإداري رقم 135 لسنة 2022 في الإدارة العامة للجمارك؟ مع تزويدنا بصورة ضوئية من كافة التقارير والمخاطبات الداخلية والخارجية بشأن هذه المخالفات.



2 ـ صورة ضوئية من تقارير مكتب التفتيش والتدقيق في الإدارة العامة للجمارك منذ بداية عام 2022 حتى تاريخه والخاصة بالمنافذ الحدودية والموانئ والمطارات.



3 ـ صورة ضوئية من كافة تقارير لجان التحقيق في الادارة العامة للجمارك عن آخر 3 سنوات والاجراءات المتخذة بشأن التوصيات الواردة فيها.