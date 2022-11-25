عقد مكتب المجلس اجتماعا امس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون. حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، وأمين سر المجلس النائب أسامة الشاهين، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد العنزي، والأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني، فيما اعتذر مراقب مجلس الأمة النائب د.عبدالكريم الكندري عن عدم الحضور.



من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس رئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى في الكونغرس الأميركي مارك تاكانو وعضوي اللجنة إليسا سلوتكين وكولين ألريد وعضو لجنة الرقابة والإصلاح بالكونغرس كاتي بورتر. حضر اللقاء القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت جيمس هولتسنايدر.