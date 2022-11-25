

كرم اتحاد الريشة الطائرة المنتخب الوطني للعبة بعد مشاركته الناجحة في البطولة العربية للفئات العمرية تحت 15 و17 و19 وبطولة غرب آسيا للفئات العمرية تحت 15 و17 التي أقيمت منافساتها على ملاعب اللجنة الأولمبية الكويتية، برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، وسط حضور جماهيري عربي آسيوي كبير ملأ صالة المباراة طوال فعاليات البطولتين.



وقال أمين السر المساعد باللجنة الأولمبية الكويتية رئيس الاتحاد الكويتي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة علي المري إن نجاح الكويت في تنظيم أول مسابقتين رسميتين للعبة في تاريخها هو وسام على صدور كل من عمل بجهد.



وفازت الكويت بميداليتين برونزيتين في زوجي الإناث تحت 15 سنة عن طريق دلال العوضي ومريم سيد هاشم، وزوجي إناث تحت 19 سنة عن طريق غالية عبدالرحيم وفوز علي في البطولة العربية، كما حصد المنتخب الكويتي على 3 ميداليات برونزية في بطولة غرب آسيا في زوجي السيدات عن طريق دلال العوضي ومريم سيد هاشم، وفي زوجي الرجال تحت 17 سنة عن طريق محمد الشمالي وعمر الشيباني، وفي مسابقة زوجي السيدات تحت 17 سنة، عن طريق زينب الشطي وفاطمة دحام.