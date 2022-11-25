القاهرة ـ ناهد إمام

انتهت شركة مصر للطيران الناقل الوطني من نقل ضيوف مصر المشاركين في مؤتمر المناخ COP27 بصفتها الناقل الرسمي للمؤتمر، حيث نقلت ما يقرب من 70 ألف راكب عبر 275 رحلة من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ والعكس، كما شهدت الرحلات الدولية والداخلية في مطاري القاهرة وشرم الشيخ انتظاما كبيرا على الرغم من كثافة التشغيل.

واختتمت مصر للطيران مشاركتها بفعاليات مؤتمر المناخ والذي انعقد بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث شاركت الشركة الوطنية بجناحين في المنطقتين الخضراء والزرقاء قدمت من خلالهما مختلف خدماتها لضيوف المؤتمر.

وقال م. يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إن الشركة الوطنية نجحت في تقديم أداء متميز خلال فترة المؤتمر من خلال نقلها لضيوف مصر المشاركين في المؤتمر عبر رحلاتها الدولية والداخلية ومشاركتها في جلسات المؤتمر وعرض دورها البارز والريادي في مبادرات الحفاظ على المناخ واستخدام الوقود الحيوي والسعي للوصول لصفرية الانبعاثات.

وتوجه زكريا بخالص الشكر والتقدير لجميع فرق العمل من الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة بكل قطاعاتها لدورهم الكبير وتضافر جهودهم في خروج الحدث بالمظهر المشرف لمصر وللشركة الوطنية وتلبية احتياجات ضيوف المؤتمر وتغطية حركة السفر التي شهدت نشاطا مكثفا قبل وأثناء فترة المؤتمر ونجاحهم في تقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملاء الشركة من مختلف دول العالم بشهادة زوار الجناح وضيوف مصر.